«Кримська платформа». Американський дипломат назвав поведінку Вашингтона нерозважливою

Спочатку планувалося, що в Україну поїде міністр транспорту, але до Києва прилетіла міністр енергетики

Делегацію США на саміті Кримської платформи очолила міністр енергетики Дженніфер Гренголм. Було б краще, якби це був представник США із зовнішньополітичної чи безпекової сфери. Таку думку у розмові з «Главкомом» висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

«Адміністрація Байдена вирішила відправити на цей саміт представника у ранзі міністра, який не належить до сектору безпеки та зовнішньої політики США. І це було нерозважливим рішенням. На мій погляд, було б краще, якби на Кримській платформі був представник США зі зовнішньополітичної чи безпекової сфери», – сказав дипломат.

У світлі майбутньої зустрічі Байдена та Зеленського Україна потребує більше американського лідерства та американської підтримки, переконаний Волкер.

«У нас попереду саміт Байдена та Зеленського. Зрозуміло, що США хотіли б обговорити такі питання, як реформи, боротьба з корупцією, судочинство, верховенство права. Зеленському скажуть, що краща імплементація реформ у згаданих сферах кваліфікуватиме Україну як кандидата на членство в НАТО. Зі свого боку українська сторона говоритиме про велику безпекову проблему, що Росія напала на Україну, анексувала Крим і продовжує окупацію півострова та частини території на сході України. І тому Україна потребує більше американського лідерства та американської підтримки», – пояснив він свою позицію.

Волкер також змоделював майбутню розмову президентів України та США довкола розв’язання безпекових проблем України, пов’язаних із запуском «Північного потоку – 2».

«Українська сторона буде говорити, що рішення Байдена-Меркель щодо «Північного потоку – 2» погіршує безпекову ситуацію України. І Зеленський запитає у Байдена, що можуть США зробити, аби розв’язувати безпекові проблеми України. Я сподіваюся, що обидва лідери зможуть поговорити один з одним, почути один одного та зрозуміти один одного. І тоді, можливо, у нас буде можливість рухатися далі», – сказав колишній спецпредствник США по Україні.

З його точки зору, у питанні постачання газу Росія отримує вагомий важіль для впливу на позицію Німеччини.

«Енергетика та безпека є пов’язаними. Одна з причин, чому Україна висловлює стурбованість щодо трубопроводу та газу, це важіль, який Росія отримує над Німеччиною. Це означає, що Росія нападає на Україну, водночас намагаючись не переривати постачання газу для Німеччини», – пояснив дипломат.

Найкраще для нашої країни було б вийти із ситуації залежності, переконаний він.

«Україна має природні ресурси, нафту, газ, відновлювальні джерела енергії, аби стати експортером енергоресурсів і бути енергонезалежною. Але щоб досягти цього, вона потребує допомоги. Для українського уряду великою метою могла стати розробка графіку досягнення енергонезалежності упродовж п’яти чи більше років. І при цьому було б заручитися підтримкою США та Німеччини для досягнення цієї мети. Це був би чудовий результат», – наголосив американський чиновник.

Нагадаємо, 22 серпня було закінчено укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії.

23 серпня міністри енергетики України, Сполучених Штатів Америки та Німеччини на полях саміту Кримської платформи обговорили загрози для енергетичної безпеки України та всієї Європи від реалізації російського проєкту будівництва газопроводу «Північний потік – 2», питання реформування енергетичного сектору України та запровадження новітніх технологій.

Президент України Володимир Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

У той же час міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто переконаний, що припинення транзиту газу через Україну «завдасть шкоди» Угорщині.