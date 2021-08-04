Дуже продуктивна зустріч, – Єрмак та Кулеба про розмову із радником Байдена

Українці урядовці зустрілися із радником президента США з питань нацбезпеки

У Вашингтоні 4 серпня голова ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілись із радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном. Про це пише Офіс Президента.

«Провели дуже продуктивну, відверту і дружню зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном», – наголосив Єрмак.

Політики говорили про підготовку до візиту президента Володимира Зеленського у США та його зустріч з американським лідером Джо Байденом.

Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля для врегулювання конфлікту.

Окрема розмова була про розширення стратегічного партнерства між країнами, а також про реформування судочинства в Україні та інші важливі реформи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту очільника Української держави Володимира Зеленського до США.

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня.

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