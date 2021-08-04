Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Зеленського

Президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення Байдена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту очільника Української держави Володимира Зеленського до США. Про це повідомив Кулеба у Facebook.

«Сьогодні ми з Андрієм Єрмаком у Вашингтоні для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на запрошення президента США Джозефа Байдена, який відбудеться вже 30 серпня», – написав він.

За словами міністра, заплановано зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

Кулеба також зазначив, що станом на зараз президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення Байдена.

«У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних «підвищених тонів» або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору», – підкреслив Кулеба.

Також, за його словами, важливо, що президент поїде до Сполучених Штатів у сильній позиції, одразу після «наймасштабнішої в історії України міжнародної події»: установчого саміту Кримської платформи, на який приїдуть понад три десятки партнерів України, серед яких і висока делегація із США.

Нагадаємо, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії.

Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім.