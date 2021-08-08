Про що говоритимуть Зеленський і Байден: Кулеба розповів подробиці майбутньої зустрічі

Буде три блоки питань, – каже міністр МЗС

В ході візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів будуть обговорюватися три блоки питань. Зокрема, політичний, економічний і безпековий блоки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Україна 24».

«Перше – це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання», – заявив міністр.

Він додав, що другим блоком питань буде безпека.

«Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна», – заявив Кулеба.

В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, а зокрема американські інвестиції в Україну.

«Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проекти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони», – додав Кулеба.

Нагадаємо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.

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