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    Про що говоритимуть Зеленський і Байден: Кулеба розповів подробиці майбутньої зустрічі

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    Зеленський поїде до США в кінці серпня - Про що говоритимуть Зеленський і Байден: Кулеба розповів подробиці майбутньої зустрічі
    Зеленський поїде до США в кінці серпня
    Фото з відкритих джерел

    Буде три блоки питань, – каже міністр МЗС

    В ході візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів будуть обговорюватися три блоки питань. Зокрема, політичний, економічний і безпековий блоки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Україна 24».

    «Перше – це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання», – заявив міністр.

    Він додав, що другим блоком питань буде безпека.

    «Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна», – заявив Кулеба.

    В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, а зокрема американські інвестиції в Україну.

    «Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проекти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони», – додав Кулеба.

    Нагадаємо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.

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    Теги: МЗС США Джозеф Байден міністр інвестиції Володимир Зеленський Україна безпека
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    Про що говоритимуть Зеленський і Байден: Кулеба розповів подробиці майбутньої зустрічі