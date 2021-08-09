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    Зеленський і Байден обговорять ідеї щодо врегулювання ситуації на Донбасі, – Кулеба

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    Кулеба додав, що не потрібно зациклюватися на &laquo;якійсь одній опції&raquo; - Зеленський і Байден обговорять ідеї щодо врегулювання ситуації на Донбасі, – Кулеба
    Кулеба додав, що не потрібно зациклюватися на «якійсь одній опції»
    Фото з відкритих джерел

    США відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України

    США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Участь у нормандському форматі – це тільки одна з них. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Україна 24».

    Президент України Володимир Зеленський обговорить ситуацію на Донбасі в ході візиту до Вашингтона.

    «Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, в тому числі і такі, які зараз не знаходяться в публічному просторі і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є, ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України», – сказав він.

    Кулеба додав, що не потрібно зациклюватися на «якійсь одній опції». Потрібно знайти таку опцію, яка дасть результат – і саме на це спрямована розмова.

    «Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в «нормандському» форматі – це одна з ідей, одна з опцій», – зазначив він.

    Нагадаємо, раніше заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що в Кремлі не проти участі США в нормандському форматі, але є певні умови.

    Український президент Володимир Зеленський наполягає на залученні Вашингтона до переговорів.

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    Теги: США міністр Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба
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    Зеленський і Байден обговорять ідеї щодо врегулювання ситуації на Донбасі, – Кулеба