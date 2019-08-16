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    Індія ослабить обмеження, що були введені у штаті Джамму і Кашмір

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    Джамму та Кашмір&nbsp;&mdash;&nbsp;штат&nbsp;на півночі&nbsp;Індії<a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F" title=""></a> - Індія ослабить обмеження, що були введені у штаті Джамму і Кашмір
    Джамму та Кашмір — штат на півночі Індії

    Обмеження було введено на пересування людей і на доступ до безперебійного зв’язку

    Представник федерального уряду Індії заявив про те, що Нью-Делі має намір протягом декількох наступних днів зняти обмеження прав і свобод громадян, які були запроваджені в рамках позбавлення штату Джамму і Кашмір статусу автономії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Мова йде про обмеження на пересування людей і роботу систем зв’язку. Про відповідні наміри індійського уряду стало відомо із заяви юриста Тухара Мехти, який представляє владу Індії в рамках розгляду позову в Верховному суді країни.

    Одна із газет звернулася до головної судової інстанції Індії із оскарженням запровадження обмежень на телефонний зв'язок і інтернет в рамках зміни статусу штату Джамму і Кашмір.

    Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений в парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

    Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

    Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір.

    «Експрес дружби» - єдиний потяг, який ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар два рази на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

    Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.

    потяг Пакистан Кашмір
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