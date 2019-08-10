Пакистан призупинив торгівлю з Індією через ситуацію навколо Кашміру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також офіційний Ісламабад призупинив останній вид сполучення з Індією

Уряд Пакистану «був радий призупинити двосторонні торговельні відносини з Індією»

Влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Про це йдеться в заяві міністерства торгівлі Пакистану, опублікованій в суботу, 10 серпня.

«Уряд був радий призупинити двосторонні торговельні відносини з Індією, це рішення негайно вступає в силу», - наголошується в документі.

Крім того, пакистанська сторона повідомляє про рішення призупинити автобусний маршрут з Індією: Лахор - Делі. Це був останній, до цього часу працюючий громадський вид транспорту, що з'єднував обидві країни

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір.

«Експрес дружби» - єдиний потяг, який ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар два рази на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений в парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.