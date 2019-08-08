«Експрес дружби» між Пакистаном та Індією призупинили через ймовірність війни у регіоні



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У Пакистані вирішили скасувати залізничний Експрес дружби з Індією

Якщо проти нас буде вестися війна, то вона стане останньою, - заявив міністр залізничного транспорту Пакистану

Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір. Про це в четвер повідомив міністр залізничного транспорту Пакистану Шейх Рашид Ахмед, пише індійське видання Business Today.

«Поки я перебуваю на посаді міністра залізничного транспорту поїзд „Експрес дружби“ (Samjhauta Express, єдиний потяг, що ходив з Пакистану до Індії) ходити більше не буде», — заявив міністр. «Наступні три або чотири місяці дуже важливі, може статися війна, але ми цього не хочемо, — додав міністр, коментуючи ситуацію між Індією і Пакистаном. — Якщо проти нас буде вестися війна, то вона стане останньою».

«Експрес дружби» — єдиний потяг, який ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар два рази на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений в парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.