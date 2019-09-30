Індія постраждала через повені і зсуви: більше ста загиблих
Негода накрила північні штати Індії
Найбільше жертв зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш і в штаті Біхар
Щонайменше 127 осіб загинули за минулі чотири доби в північних штатах Індії в результаті викликаних потужними мусонними зливами повеней і зсувів.
Як повідомляє в понеділок телеканал NDTV, найбільше жертв зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш — 87 осіб і в штаті Біхар — 27 осіб.
За даними газети The Asian Age, жертви також зафіксовані в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, де загальне число загиблих досягло 13 людей.
У столиці Бихара Патне і прилеглих районах закриті всі школи, магазини, не працюють багато установ. Уряд штату запросив у ВПС Індії два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами і медикаментами для постраждалих від повені районів.
Багато потягів до Біхарі скасовані або перенаправлені на інші маршрути через підтоплення залізничних колій.
Джерело: УНН