Індія постраждала через повені і зсуви: більше ста загиблих



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Негода накрила північні штати Індії Фото: PTI

Найбільше жертв зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш і в штаті Біхар

Щонайменше 127 осіб загинули за минулі чотири доби в північних штатах Індії в результаті викликаних потужними мусонними зливами повеней і зсувів.

Як повідомляє в понеділок телеканал NDTV, найбільше жертв зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш — 87 осіб і в штаті Біхар — 27 осіб.

За даними газети The Asian Age, жертви також зафіксовані в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, де загальне число загиблих досягло 13 людей.

У столиці Бихара Патне і прилеглих районах закриті всі школи, магазини, не працюють багато установ. Уряд штату запросив у ВПС Індії два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами і медикаментами для постраждалих від повені районів.

Багато потягів до Біхарі скасовані або перенаправлені на інші маршрути через підтоплення залізничних колій.

Джерело: УНН