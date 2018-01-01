Індія провела успішне випробування балістичної ракети

Ракета морського базування здатна вражати цілі в радіусі 350 км

Індія успішно випробувала балістичну ракету морського базування «Дхануш». Про це повідомляє CapitalKhabar. Вищевказана ракета морського базування здатна вражати цілі в радіусі 350 км з вантажопідйомністю 500 кг. «Дхануш» була запущена з корабля і успішно вразила ціль. Попереднє випробування ракети проводилося в