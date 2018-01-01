Індія провела успішне випробування балістичної ракети
- Сьогодні, 03:58
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Запуск індійської ракети «Дхануш»
Ракета морського базування здатна вражати цілі в радіусі 350 км
Індія успішно випробувала балістичну ракету морського базування «Дхануш».
Про це повідомляє CapitalKhabar.
Вищевказана ракета морського базування здатна вражати цілі в радіусі 350 км з вантажопідйомністю 500 кг.
«Дхануш» була запущена з корабля і успішно вразила ціль. Попереднє випробування ракети проводилося в 2015 році.
Нагадаємо, цього тижня США та Ізраїль успішно завершили льотний тест системи озброєння Arrow 3, яка призначена для захисту від балістичних ракет за межами атмосфери.