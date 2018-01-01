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    Індія провела успішне випробування балістичної ракети

    Ракета морського базування здатна вражати цілі в радіусі 350 км
    Індія успішно випробувала балістичну ракету морського базування «Дхануш». Про це повідомляє CapitalKhabar. Вищевказана ракета морського базування здатна вражати цілі в радіусі 350 км з вантажопідйомністю 500 кг. «Дхануш» була запущена з корабля і успішно вразила ціль. Попереднє випробування ракети проводилося в
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    Запуск індійської ракети&nbsp;&laquo;Дхануш&raquo;
    Запуск індійської ракети «Дхануш»

    Ракета морського базування здатна вражати цілі в радіусі 350 км

    Індія успішно випробувала балістичну ракету морського базування «Дхануш».

    Про це повідомляє CapitalKhabar.

    Вищевказана ракета морського базування здатна вражати цілі в радіусі 350 км з вантажопідйомністю 500 кг.

    «Дхануш» була запущена з корабля і успішно вразила ціль. Попереднє випробування ракети проводилося в 2015 році.

    Нагадаємо, цього тижня США та Ізраїль успішно завершили льотний тест системи озброєння Arrow 3, яка призначена для захисту від балістичних ракет за межами атмосфери.

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