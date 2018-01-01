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    США та Ізраїль провели успішне випробування нової протиракетної сиситеми

    Система Arrow 3 є важливою частиною багаторівневого захисту Ізраїлю
    Агентство протиракетної оборони США та Ізраїльська ракетна оборонна організація успішно завершили льотний тест системи озброєння Arrow 3, яка призначена для захисту від балістичних ракет за межами атмосфери. Про це повідомляє міністерство оборони США. «Стрільби проводилися на випробувальному полігоні в Ізраїлі під керівництво
    • Сьогодні, 06:39
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    Стрільби проводилися на випробувальному полігоні в Ізраїлі&nbsp;
    Стрільби проводилися на випробувальному полігоні в Ізраїлі 

    Система Arrow 3 є важливою частиною багаторівневого захисту Ізраїлю

    Агентство протиракетної оборони США та Ізраїльська ракетна оборонна організація успішно завершили льотний тест системи озброєння Arrow 3, яка призначена для захисту від балістичних ракет за межами атмосфери.

    Про це повідомляє міністерство оборони США.

    «Стрільби проводилися на випробувальному полігоні в Ізраїлі під керівництво Israel Aerospace Industries - відомою фірмою ізраїльського ВПК. Агентство протиракетної оборони США прийняло участь у якості системного розробника», - йдеться в повідомленні.

    Система Arrow 3 є важливою частиною багаторівневого захисту Ізраїлю, в яку входять «Залізний купол», «Праща Давида», Arrow 2 і Arrow 3.

    Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО відслідковує військову діяльність РФ в Калінінградській області і закликає до транспарентності в питанні про можливе розміщення тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

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