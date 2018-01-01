США та Ізраїль провели успішне випробування нової протиракетної сиситеми

Система Arrow 3 є важливою частиною багаторівневого захисту Ізраїлю

Агентство протиракетної оборони США та Ізраїльська ракетна оборонна організація успішно завершили льотний тест системи озброєння Arrow 3, яка призначена для захисту від балістичних ракет за межами атмосфери. Про це повідомляє міністерство оборони США. «Стрільби проводилися на випробувальному полігоні в Ізраїлі під керівництво