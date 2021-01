Британський штам коронавірусу вже «гуляє» у 22 країнах Європи

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, після мутації штам коронавірусу SARS CoV-2 був виявлений у 22 країнах Європи.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, йдеться на сторінці бюро у Twitter.

Клюге зазначив, що новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії у вересні, більш заразний, але даних про те, що він викликає важчі форми захворювання – немає.

Like all viruses, as it has circulated, the #COVID19 virus has changed over time. I do understand the concern around the possible impact of the SARS CoV-2 Variant of Concern (VOC). 22 countries in the WHO European region have detected this new variant. @hans_kluge