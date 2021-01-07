Британський штам коронавірусу вже «гуляє» у 22 країнах Європи

Новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії у вересні, більш заразний

Загалом новий штам коронавірусу виявили в 40 країнах світу

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, після мутації штам коронавірусу SARS CoV-2 був виявлений у 22 країнах Європи.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, йдеться на сторінці бюро у Twitter.

Клюге зазначив, що новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії у вересні, більш заразний, але даних про те, що він викликає важчі форми захворювання – немає.

Like all viruses, as it has circulated, the #COVID19 virus has changed over time. I do understand the concern around the possible impact of the SARS CoV-2 Variant of Concern (VOC). 22 countries in the WHO European region have detected this new variant. @hans_kluge — WHO/Europe (@WHO_Europe) January 7, 2021

За його словами, більше чверті всіх країн-членів ЄС мають дуже високий рівень захворюваності і їх системи охорони здоров'я перевантажені через це.

Як відомо, «британський» штам коронавірусу підібрався до українських кордонів: хворобу виявили в сусідній країні – Словаччині.

Днем раніше у Британії упродовж доби зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження на коронавірус – 60 619.

Зазначимо, що прем'єр Британії Борис Джонсон оголосив національний локдаун в Англії. Також Шотландія переходить на жорсткий карантин через новий штам коронавірусу.

Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.





За його словами, більше чверті всіх країн-членів ЄС мають дуже високий рівень захворюваності і їхні системи охорони здоров’я перевантажені через це.

Як пише The Economic Times, директор Європейського бюро ВООЗ також зазначив, що новий, так званий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.