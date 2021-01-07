  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Британський штам коронавірусу вже «гуляє» у 22 країнах Європи

    • Розсилка
    Новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у&nbsp;Великій Британії у&nbsp;вересні, більш заразний - Британський штам коронавірусу вже «гуляє» у 22 країнах Європи
    Новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії у вересні, більш заразний
    Фото: Phil Noble

    Загалом новий штам коронавірусу виявили в 40 країнах світу

    За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, після мутації штам коронавірусу SARS CoV-2 був виявлений у 22 країнах Європи.

    Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, йдеться на сторінці бюро у Twitter.

    Клюге зазначив, що новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії у вересні, більш заразний, але даних про те, що він викликає важчі форми захворювання – немає.

    За його словами, більше чверті всіх країн-членів ЄС мають дуже високий рівень захворюваності і їх системи охорони здоров'я перевантажені через це.

    Як відомо, «британський» штам коронавірусу підібрався до українських кордонів: хворобу виявили в сусідній країні – Словаччині. 

    Днем раніше у Британії упродовж доби зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження на коронавірус – 60 619.

    Зазначимо, що прем'єр Британії Борис Джонсон оголосив національний локдаун в Англії. Також Шотландія переходить на жорсткий карантин через новий штам коронавірусу. 

    Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.

    Читайте також матеріал «Главкома»:


    За його словами, більше чверті всіх країн-членів ЄС мають дуже високий рівень захворюваності і їхні системи охорони здоров’я перевантажені через це.

    Як пише The Economic Times, директор Європейського бюро ВООЗ також зазначив, що новий, так званий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.

    Теги: ЄС Велика Британія хвороби ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies