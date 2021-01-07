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    Оперативні дані: за добу виявлено 8 997 нових випадків Covid-19

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    Оперативні дані: за добу виявлено 8 997 нових випадків Covid-19

    В Києві захворіло на коронавірус 731 чоловік

    За даними Міністерства охорони здоров'я станом на 7 січня 2021 року в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 227 дітей та 385 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 567 осіб;
    • летальних випадків – 148;
    • одужало – 11 316 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 099 493 особи;
    • одужало – 773 214 осіб;
    • летальних випадків – 19 505;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    м. Київ – 731 випадок;

    Вінницька область – 250 випадків;

    Волинська область – 142 випадки;

    Дніпропетровська область – 414 випадків;

    Донецька область – 572 випадки;

    Житомирська область – 463 випадки;

    Закарпатська область – 111 випадків;

    Запорізька область – 509 випадків;

    Івано-Франківська область – 137 випадків;

    Київська область – 480 випадків;

    Кіровоградська область – 82 випадки;

    Луганська область – 331 випадок;

    Львівська область – 288 випадків;

    Миколаївська область – 411 випадків;

    Одеська область – 694 випадків;

    Полтавська область – 389 випадків;

    Рівненська область – 326 випадків;

    Сумська область – 505 випадків;

    Тернопільська область – 198 випадків;

    Харківська область – 599 випадків;

    Херсонська область – 147 випадків;

    Хмельницька область – 411 випадків;

    Черкаська область – 233 випадки;

    Чернівецька область – 161 випадок;

    Чернігівська область – 413 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося раніше, мер Черкас Анатолій Бондаренко висловився проти запровадження в Україні жорсткого карантину з 8 січня.

    Теги: Крим Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область хвороби коронавірус
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