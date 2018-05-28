Іномовлення Стеця витратить 6 млн грн на купівлю новеньких Skoda Octavia

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Skoda Octavia

Замовник вимагає у постачальника надати два роки гарантії на автівки без обмеження пробігу

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» 25 травня оголосило тендер на закупівлю легкових автомобілів Skoda Octavia A7 або еквівалент очікуваною вартістю 5,99 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Загалом, замовник планує закупити 10 автомобілів. Серед вимог – машини мають бути 2018 року випуску з гарантією два роки без обмеження пробігу.

Об’єм двигуна – 1798 куб. см і розрахований під Євро-6.

Проведення аукціону заплановано на 31 липня, поставка самих автівок – до кінця жовтня.

Як відомо, Мінінформполітики на чолі з Юрієм Стецем заснувало «Мультимедійну платформу іномовлення України» в січні 2016 року. Керує держпідприємством Людмила Березовська. Телеканал «UATV», створений на базі «УТР» і «БТБ», мовить на Європу та світ.

Як повідомляв «Главком», Державна організація «Автобаза Державного управління справами» оголосила тендер на закупівлю 16 легкових автомобілів очікуваною вартістю 14 млн грн.