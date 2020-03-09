Іноземець з дипломатичним паспортом намагався вивезти з України партію сигарет



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Фото: ДПСУ

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили в автомобілі дипломата контрабандну партію сигарет

У понеділок 9 березня у пункті пропуску «Тиса» Чопського загону прикордонники завадили переміщенню через кордон партії тютюнових виробів. Контрабандні сигарети знайшли у конструктивних порожнинах легкового автомобіля Audi німецької реєстрації. Водій транспортного засобу, громадянин Республіки Гвінея-Бісау, надав на контроль дипломатичний паспорт, передає пресслужба ДПСУ.

Як повідомили у ДПСУ, під час проведення контрольних операцій у прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності намірів іноземця, який прямував з України до Угорщини, тому його автомобіль скерували на поглиблену перевірку.

Під час проведення огляду прикордонники спільно з митниками виявили в автівці іноземця близько 1500 пачок сигарет з акцизними марками України. Їх приховали у спеціально виготовленому тайнику у задньому бампері та у сидіннях автівки. Аби дістатися до схованок, правоохоронцям довелося демонтувати декоративну обшивку та додаткові каркаси, під якими замаскували тютюн.

Наразі правоохоронці підраховують точну кількість виявлених сигарет та встановлюють усі обставини справи, повідомили прикордонники.