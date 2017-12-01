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    Instagram почав тестувати власний месенджер

    Додаток в тестовому режимі доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах
    Instagram почав тестувати окремий месенджер, який отримав назву Direct. Про це пише The Verge. Як наголошується, додаток поки в тестовому режимі доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах - Ізраїлі, Італії, Португалії, Туреччині, Чилі та Уругваї. У компанії уточнили, що ніяких конкретних дат глобального запуску мессенджера ще
    • Сьогодні, 05:29
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    Додаток в тестовому режимі доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах

    Instagram почав тестувати окремий месенджер, який отримав назву Direct.

    Про це пише The Verge.

    Як наголошується, додаток поки в тестовому режимі доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах - Ізраїлі, Італії, Португалії, Туреччині, Чилі та Уругваї.

    У компанії уточнили, що ніяких конкретних дат глобального запуску мессенджера ще немає.

    Нагадаємо, компанія Facebook презентувала новий додаток, який отримав назву Messenger Kids.

    Він дозволить дітям і підліткам обмінюватися повідомленнями і відеодзвінками без реєстрації облікового запису.

    Поки новий месенджер буде доступний тільки на території США і тільки власникам гаджетів на платформі iOS. Незабаром з'явиться версія і для користувачів платформи Android.

    Відзначається, що діти зможуть скаржитися на тих користувачів, які ведуть себе грубо при спілкуванні. Крім того, в месенджері буде відсутня реклама.

    Раніше засновник корпорації Facebook і творець однойменної соціальної мережі Марк Цукерберг заявив, що передасть конгресу США інформацію по так званій «справі про російське втручання» в американські вибори президента в 2016 році.

    Цукерберг повідомив, що співпрацює з владою США, а також не хоче, щоб «хтось використовував соцмережу для підриву демократії».

    Раніше повідомлялось, що американський спецпрокурор Роберт Мюллер отримав ордер на пошук нових даних щодо продажу рекламних оголошеньу Facebook у рамках розслідування про можливе втручання Росії у вибори президента США.

    Також Google вперше виявила факти експлуатування російськими операторами платформи компанії для впливу на президентські вибори США 2016 року.

    Ізраїль Італія Португалія технології Facebook
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