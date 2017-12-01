Instagram почав тестувати власний месенджер

Додаток в тестовому режимі доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах

Instagram почав тестувати окремий месенджер, який отримав назву Direct. Про це пише The Verge. Як наголошується, додаток поки в тестовому режимі доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах - Ізраїлі, Італії, Португалії, Туреччині, Чилі та Уругваї. У компанії уточнили, що ніяких конкретних дат глобального запуску мессенджера ще



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Додаток в тестовому режимі доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах

Instagram почав тестувати окремий месенджер, який отримав назву Direct.

Про це пише The Verge.

Як наголошується, додаток поки в тестовому режимі доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах - Ізраїлі, Італії, Португалії, Туреччині, Чилі та Уругваї.

У компанії уточнили, що ніяких конкретних дат глобального запуску мессенджера ще немає.

Нагадаємо, компанія Facebook презентувала новий додаток, який отримав назву Messenger Kids.

Він дозволить дітям і підліткам обмінюватися повідомленнями і відеодзвінками без реєстрації облікового запису.

Поки новий месенджер буде доступний тільки на території США і тільки власникам гаджетів на платформі iOS. Незабаром з'явиться версія і для користувачів платформи Android.

Відзначається, що діти зможуть скаржитися на тих користувачів, які ведуть себе грубо при спілкуванні. Крім того, в месенджері буде відсутня реклама.

Раніше засновник корпорації Facebook і творець однойменної соціальної мережі Марк Цукерберг заявив, що передасть конгресу США інформацію по так званій «справі про російське втручання» в американські вибори президента в 2016 році.

Цукерберг повідомив, що співпрацює з владою США, а також не хоче, щоб «хтось використовував соцмережу для підриву демократії».

Раніше повідомлялось, що американський спецпрокурор Роберт Мюллер отримав ордер на пошук нових даних щодо продажу рекламних оголошеньу Facebook у рамках розслідування про можливе втручання Росії у вибори президента США.

Також Google вперше виявила факти експлуатування російськими операторами платформи компанії для впливу на президентські вибори США 2016 року.