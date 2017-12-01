  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Соцмережа Facebook запустила месенджер для дітей

    Новий месенджер Facebook буде доступний тільки на території США
    Компанія Facebook презентувала новий додаток, який отримав назву Messenger Kids. Він дозволить дітям і підліткам обмінюватися повідомленнями і відеодзвінками без реєстрації облікового запису. Поки новий месенджер буде доступний тільки на території США і тільки власникам гаджетів на платформі iOS. Незабаром з'явиться версія і для користувачів
    • Сьогодні, 03:54
    • Розсилка

    Новий месенджер Facebook буде доступний тільки на території США

    Компанія Facebook презентувала новий додаток, який отримав назву Messenger Kids.

    Він дозволить дітям і підліткам обмінюватися повідомленнями і відеодзвінками без реєстрації облікового запису.

    Поки новий месенджер буде доступний тільки на території США і тільки власникам гаджетів на платформі iOS. Незабаром з'явиться версія і для користувачів платформи Android.

    Відзначається, що діти зможуть скаржитися на тих користувачів, які ведуть себе грубо при спілкуванні. Крім того, в месенджері буде відсутня реклама.

    Раніше засновник корпорації Facebook і творець однойменної соціальної мережі Марк Цукерберг заявив, що передасть конгресу США інформацію по так званій «справі про російське втручання» в американські вибори президента в 2016 році.

    Цукерберг повідомив, що співпрацює з владою США, а також не хоче, щоб «хтось використовував соцмережу для підриву демократії».

    Раніше повідомлялось, що американський спецпрокурор Роберт Мюллер отримав ордер на пошук нових даних щодо продажу рекламних оголошеньу Facebook у рамках розслідування про можливе втручання Росії у вибори президента США.

    Також Google вперше виявила факти експлуатування російськими операторами платформи компанії для впливу на президентські вибори США 2016 року.

    Читайте також
    США діти Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ