Іран готовий обговорювати із країнами ЄС конфлікт в Ємені

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Тегеран проти поєднання питань ядерної програми і конфлікту в Ємені

Абас Арагчі, який є заступником керівника МЗС Ірану, заявив про те, що питання ядерної програми Ірану не пов’язане із жодним іншим питанням. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як наслідок, Тегеран не має наміру починати багатосторонні переговори щодо власної ракетної програми чи діяльності в регіоні. Винятком, за словами Арагчі, є лише ситуація в Ємені, зважаючи на важку гуманітарну ситуацію. Тегеран готовий вести паралельні переговори щодо конфлікту на території цієї країни Аравійського півострову, але це буде робити окрема команда, порівняно із питаннями іранської ядерної програми.

Аналітики вважають, що не лише Іран, але і ЄС не хотів би у рамках переговорів змішувати разом ці окремі питання. Однак із іншого боку переговори по питанням війни в Ємені і важкої гуманітарної ситуації дадуть можливість Тегерану тримати відкритим канал комунікації із Брюсселем і окремими європейськими столицями.