Іран пропонував сім'ям загиблих в авіакатастрофі по $80 тисяч, але цього замало — Зеленський



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Президент Володимир Зеленський

Україна таки подаватиме проти Ірану до міжнародного суду

Влада Ірану вже пропонувала родинам загиблих по 80 тисяч доларів компенсації, але Україна відмовилась.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі «ТСН».

За його словами, таких грошей недостатньо.

«Коли дружина загиблого каже, що він був єдиним годувальником, а у неї роботи немає, й дитині треба в інститут вступати — 80 тисяч доларів це зовсім мало. Хоча, звісно, не вимірюється людське життя жодними грошима, але ми будемо тиснути, аби виплати були більше», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна таки подаватиме до міжнародного суду.

Глава держави додав, що під час розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, «якщо той був щирим», останній визнав повну відповідальність за збиття літака й багато разів висловлював співчуття.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.