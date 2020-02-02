Пілот іранського літака бачив вибух лайнера МАУ. Оприлюднений запис перемовин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в український літак

«ТСН.Тиждень» отримав від спецслужб сенсаційний доказ – запис перемовин диспетчерської аеропорту Тегерана та другого пілота літака іранської компанії «Асеман Ейрлайнз».

Людина за штурвалом іранського лайнеру бачила і пуск ракети, і вибух.

Цей запис доводить – іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в український літак.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.