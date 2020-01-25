Влада Ірану зробила заяву щодо військового, який збив літак МАУ



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Винний у катастрофі літака МАУ перебуває у в’язниці – МЗС Ірану

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на сьогодні перебуває у в’язниці.

Про це повідомляє агенція MEHR.

«Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у інтерв’ю, що чоловік, який 8 січня помилково збив український пасажирський літак неподалік Тегерана, нині знаходиться у в’язниці», – йдеться у повідомленні.

На запитання, чому іранському уряду знадобилися три дні, щоб визнати, що літак був збитий, Заріф відповів: «Це була складна ситуація у складний час. Іншим знадобилося набагато більше часу. Майже 32 роки тому США збили іранський пасажирський літак. На сьогодні ми ще не отримали офіційного вибачення. Американський офіцер, відповідальний за його збиття, навіть отримав медаль. Тим часом іранський військовий, помилка якого призвела до катастрофи українського літака, знаходиться у в’язниці».

Президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.