Помічник Зеленського визнав, що влада у своїй роботі допускає помилки



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Помічник президента запевнив, що влада готова прислухатися до критики, якщо це не образи

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак визнав, що влада у своїй роботі допускає помилки і готова прислухатися до критики.

Про це він сказав в інтерв'ю «KRYM – критичне мислення».

За словами Єрмака, деякі процеси і зміни відбуваються з помилками, але ці помилки виправляються.

«Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, приймалися рішення (у Верховній Раді - ред.), які не відповідають тому, що було записано в програмі партії («Слуга народу», - ред.). Є помилки, і ми не приховуємо цього», - сказав він.

«Ми вирішили змінювати все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок. Їх багато, але є щире бажання міняти, рухатися вперед, робити ці реформи», - додав Єрмак.

Він зазначив, що влада прислухається до критики, якщо це саме критика, а не образи.

До слова, народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що з 20 депутатів «Слуги народу», які відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно.

Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук.

До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.