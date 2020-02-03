Іран від початку знав про збиття літака МАУ, ми маємо запис, – Зеленський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іран визнав, що помилково збив український літак

На записі людина за штурвалом іранського лайнера бачила і пуск ракети, і вибух

Україна має запис, який доводить, що Іран від початку знав про збиття літака МАУ ракетою

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу 1+1.

Очільник держави прокоментував запис перемовин диспетчерської аеропорту Тегерана та другого пілота літака іранської компанії «Асеман Ейрлайнз», який оприлюдинили ЗМІ 2 лютого. На записі людина за штурвалом іранського лайнера бачила і пуск ракети, і вибух.

«Зараз ми маємо ще один запис. Чому я кажу «ще один», тому що у мережі з’явилось відео з невідомих акаунтів, на якому видно збиття чогось чимось. Спочатку було так. А зараз наші фахівці мають запис, який ми ще тоді без доступу до диспетчерської і без «чорних скриньок» отримали, який повністю співпадає з відео, яке було у мережі». Наш літак злетів, а о 6:30 повинен на посадку був іти іранський літак. Він все це бачив і екіпаж почав розмовляти з диспетчером. Там все чути – він каже, що «мені здається, що летить ракета», він це говорить і перською, і англійською мовами, там все зафіксовано».

Він наголосив, що це дійсно доводить, що іранська сторона знала від початку, «що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття».

«Після цього пострілу іранський диспетчер виходить на зв’язок з нашим літаком дуже багато разів, але там тиша», – зазначив президент.

Коментуючи момент запису, де диспетчер розмовляє з пілотом іранського літаку, пілот запитує «З нами все в порядку?» і диспетчер відповідає «З вами все в порядку», Зеленський наголосив: «Може бути версія, що – «Ти не переймайся, у вас буде все в порядку».

«Може бути і інша версія, тому що диспетчер дуже багато разів виходить на зв’язок з нашим літаком. Я думаю, що він розумів, що був вибух, але через що, думаю, тоді він міг не розуміти. Може, він говорив – «Ми можемо сідати», може, йшлось і про це», – сказав президент.

За його словами спеціалісти будуть розслідувати цей запис «крок за кроком».

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.