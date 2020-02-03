Колишній радник Зеленського Комаровський анонсував тур по Росії



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У квітні 2019 року Комаровський увійшов до команди тодішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського

В квітні Комаровський відвідає відразу кілька великих міст в Сибіру

Відомий український лікар, колишній радник з медицини Володимира Зеленського Євген Комаровський зібрався в турне по містах Росії навесні 2020 року.

Відео заяви Комаровського було опубліковано у facebook.

Він заявив, що в квітні відвідає відразу кілька великих міст в Сибіру: Уфу, Новосибірськ, Якутськ, Іркутськ і Єкатеринбург.

Український лікар обіцяє провести семінари, які будуть тривати близько 4 годин.

«В інтервалі з 12 по 21 квітня я буду в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську і Єкатеринбурзі. І в кожному місті у нас пройде великий семінар, тривалістю близько чотирьох годин, де ми будемо обговорювати найгостріші, найактуальніші питання здоров’я дитини і, сподіваюся, здоров’я, благополуччя, взаємовідносин його батьків. До, зустрічі!» – сказав Комаровський.

В Інтернеті вже доступні афіші з графіком відвідування російських міст. Квитки на семінар від українського педіатра обійдуться охочим від 1000 до 3500 рублів (400-1400 грн).

Нагадаємо, що напередодні другого туру президентських виборів в квітні 2019 го тоді ще кандидат Володимир Зеленський представив в програмі “Право на владу” свою команду. Радником з медицини в ній став Євген Комаровський.

Пізніше стали з’являтися чутки, що педіатр стане новим главою МОЗ, але Комаровський вибув з політичного процесу.