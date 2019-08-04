Іран заявив про затримання танкера в Перській затоці



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На даний момент невідомо під прапором якої країни йшов танкер

Іран затримав в Перській затоці іноземний нафтовий танкер, який переправляв паливо до арабських держав.

Про це повідомляє Reuters.

«Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції затримали іноземний нафтовий танкер в Перській затоці, який віз контрабандне паливо для деяких арабських країн», - сказав командувач корпусу Рамезан Зірахі в ефірі іранського ТБ.

«Він перевозив 700 000 літрів палива. Сім моряків на борту танкера різних національностей були затримані», - додав він.

На даний момент невідомо під прапором якої країни йшов танкер та куди саме він направлявся.

Раніше Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ.

Також іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.