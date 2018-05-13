Ірпінський депутат за «копійки» купив Tesla: втричі дешевше ринкових цін

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Електромобіль Tesla

В електронній декларації Сергія Пащинського з'явились зміни

Депутат Ірпінської міської ради Київської області від партії «Нові обличчя» Сергій Пащинський придбав електромобіль Tesla S, 2016 року випуску за 466 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в майновому стані декларанта, які 7 травня були відображені в реєстрі.

Продавцем виступило ТОВ «Нарс Авто», яке належить депутату з Хмельниччини від Опозиційного блоку Сергію Пономарьову.

Разом з тим, на вторинному ринку ціни на Tesla S, 2016 року стартують від $50 тис.

Сергій Пащинський є власником підприємства «БНБ Реал-Промо», яке спеціалізується у сфері рекламних послуг. За даними видання «Громада Приірпиння», у 2014 році фірма депутата нібито мала відносини з рекламною фірмою сепаратиста і самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губарєва «Патісон». Остання здавала рекламні площі на білбордах Ірпеня.

Як повідомляв «Главком», дружина, брат і батько головного інспектора ГУ Державної фіскальної служби в Одеській області Василя Тарараки у 2017-2018 роках стали власниками трьох люксових електрокарів марки Tesla.