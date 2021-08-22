Іспанія надасть США військові бази для прийому біженців із Афганістану

Іспанія надасть військові бази для прийому афганців, які співпрацювали зі США

Джо Байден та голова уряду Іспанії домовилися, що бази будуть використані для прийому афганців, які працювали на уряд США

Президент США Джо Байден та голова уряду Іспанії Педро Санчес домовилися, що дві військові бази на півдні Іспанії можуть бути використані для прийому афганців, повідомляє Reuters.

Під час 25-хвилинної телефонної розмови в суботу ввечері Байден та Санчес домовилися, що військові бази Морон-де-ла-Фронтера біля Севільї та Рота біля Кадіса можна використовувати для біженців з Афганістану, поки не буде організовано їх переміщення до інших країн.

«Педро Санчес та Джо Байден домовилися щодо використання баз Морон та Рота для розміщення афганців, які працювали з США, перед їх транзитом до інших країн», – йдеться в заяві уряду Іспанії.

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Тим часом у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

Також Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, 22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.