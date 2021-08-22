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    Другий евакуаційний борт з Кабула привіз в Україну 83 людини, – Кулеба

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    &laquo;Зараз МЗС продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула&raquo; &ndash; Кулеба - Другий евакуаційний борт з Кабула привіз в Україну 83 людини, – Кулеба

    «Зараз МЗС продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула» – Кулеба

    Фото Facebook Дмитра Кулеби

    До Києва привезли українських військових та іноземних журналістів

    Український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Фейсбук.

    Евакуювали громадян України, журналістів Wall Street Journal та «Радіо Свобода», які були в найбільшій небезпеці, дітей та жінок. Одна з евакуйованих, за словами Кулеби, на восьмому місяці вагітності.

    «Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому», ㅡ пише Кулеба.

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    Він також додав, що зараз МЗС продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула.

    Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

    Також Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

    Теги: МЗС міністр Афганістан літак Дмитро Кулеба біженці
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    Другий евакуаційний борт з Кабула привіз в Україну 83 людини, – Кулеба