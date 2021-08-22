Другий евакуаційний борт з Кабула привіз в Україну 83 людини, – Кулеба

До Києва привезли українських військових та іноземних журналістів

Український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Фейсбук.

Евакуювали громадян України, журналістів Wall Street Journal та «Радіо Свобода», які були в найбільшій небезпеці, дітей та жінок. Одна з евакуйованих, за словами Кулеби, на восьмому місяці вагітності.

«Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому», ㅡ пише Кулеба.

Він також додав, що зараз МЗС продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула.

Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

Також Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.