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    Після виведення військ США таліби почали масштабний наступ

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    Наступ талібів розпочався на тлі виведення американського військового контингенту - Після виведення військ США таліби почали масштабний наступ
    Наступ талібів розпочався на тлі виведення американського військового контингенту
    Фото: AP Photo

    Опозицією вже захоплено щонайменше 30 районів Афганістану

    У зв’язку з виведенням американського військового контингенту Афганістан зіткнувся з масштабним наступом бойовиків терористичної організації «Талібан» у більшості своїх провінцій. Як повідомляє Reuters, таліби вже захопили щонайменше 30 афганських районів.

    Наступ талібів розпочався на тлі виведення американського військового контингенту з території країни. Бойовики наступають у 28 із 34 провінцій Афганістану, а останніми тижнями таліби почали нападати і на інші території.

    Як розповів представник сил безпеки Афганістану, останніми тижнями в результаті запеклих бойових дій афганські військовослужбовці, мирні жителі та таліби зазнали надзвичайно великих втрат. Однак жодних деталей він не надав. Водночас газета Hashte Sobh з посиланням на місцеві джерела повідомила про те, що після захоплення «Талібаном» району Бахарак бойовикам вдалося взяти контроль ще над п'ятьма районами провінції Тахар.

    Сьогодні глава ради провінції заявив, що до талібів перейшли райони Бангі, Чал, Хазар Смах, Янгі Кала та Намак Аб.

    Нагадаємо, що днями Україна вивела військових з Афганістану, де наші військові брали участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».

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    Теги: США Афганістан військові Талібан
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    Після виведення військ США таліби почали масштабний наступ