Україна запропонувала прийняти частину біженців з Афганістану, – Держдеп США

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі й столиці

Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

Разом з Україною невдовзі транзитною зоною для біженців стануть Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія, Узбекистан, Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Руанда тощо.

Йдеться про переселення громадян з «груп ризику» – афганців, котрі підтримують США.

«Ми глибоко вдячні за надану ними підтримку і пишаємося, що співпрацюємо з ними у рамках нашої спільної підтримки афганського народу. Ми дуже раді, що інші країни також розглядають можливість надання додаткової підтримки. І це те, на що ми й надалі будемо орієнтовані», – підкреслив Прайс.

Прайс повідомив, що США з 14 серпня евакуювали близько 13 тисяч осіб з Афганістану на американських військових літаках, а з кінця минулого місяця – понад 18 тисяч осіб. Тільки за останні 24 години військові США евакуювали 5700 людей, зазначив він.

Нагадаємо, частина афганців, які прибули в Україну з Кабула, попросили надати їм статус біженців. Прикордонники передали евакуйованих афганців представникам Державної міграційної служби, які будуть ними займатися надалі.