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    Український літак евакуював людей з Кабула

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    Фото з аеродрому в Ісламабаді, перед вильотом до Кабулу - Український літак евакуював людей з Кабула

    Фото з аеродрому в Ісламабаді, перед вильотом до Кабулу

    Фото Aerosint division

    «Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється» – Генштаб ЗСУ

    Із Кабула в суботу вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими особами. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.

    «Сьогодні, 21 серпня, з аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

    Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).

    Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється», – йдеться у повідомленні.

    У Генштабі нагадали, що літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців з Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

    Нагадаємо, що в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.

    У США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

    До слова, очільник МЗС розповів, чому затягується евакуація з Афганістану.

    Як повідомлялося, Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

    Теги: МЗС ЗСУ Афганістан Генштаб літак Пакистан Талібан евакуація
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    Український літак евакуював людей з Кабула