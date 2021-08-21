Український літак евакуював людей з Кабула

Фото з аеродрому в Ісламабаді, перед вильотом до Кабулу

«Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється» – Генштаб ЗСУ

Із Кабула в суботу вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими особами. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.

«Сьогодні, 21 серпня, з аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).

Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців з Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

Нагадаємо, що в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.

У США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

До слова, очільник МЗС розповів, чому затягується евакуація з Афганістану.

Як повідомлялося, Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.