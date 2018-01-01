  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Іспанія передала США російського хакера

    Лєвашов був затриманий 8 квітня в Барселоні на підставі міжнародного ордера
    Російський хакер Петро Левашов, якого підозрюють у співпраці з урядом РФ, був екстрадований з Іспанії в США. Про це заявило міністерство юстиції США, пише Reuters. Прокурори звинуватили Левашова в запуску ботнету Kelihos, мережі з більш ніж 100 тисяч заражених пристроїв, що використовувалися кіберзлочинцями для розповсюдження вірусів, вимагання,
    • Сьогодні, 06:53
    • Розсилка
    <span>36-річного Петра Левашова називають першопроходцем спаму</span>
    36-річного Петра Левашова називають першопроходцем спаму

    Лєвашов був затриманий 8 квітня в Барселоні на підставі міжнародного ордера

    Російський хакер Петро Левашов, якого підозрюють у співпраці з урядом РФ, був екстрадований з Іспанії в США.

    Про це заявило міністерство юстиції США, пише Reuters.

    Прокурори звинуватили Левашова в запуску ботнету Kelihos, мережі з більш ніж 100 тисяч заражених пристроїв, що використовувалися кіберзлочинцями для розповсюдження вірусів, вимагання, розсилки фішингових листів та інших спам-атак.

    У свою чергу, адвокати Лєвашова з Іспанії заявили, що він служив у російській армії і працював на партію «Єдина Росія».

    На думку захисту, Лєвашов побоювався, що його примусять передати американській владі конфіденційну інформацію, проте суд відкинув цей аргумент.

    Лєвашов був затриманий 8 квітня в Барселоні на підставі міжнародного ордера, виданого Інтерполом у відповідності із запитом США.

    Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб і установ в США, включаючи злами електронних скриньок політичних організацій, стоїть уряд Росії.

    розвідка Росія суд США кібератака Іспанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ