Іспанія передала США російського хакера
- Сьогодні, 06:53
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Розсилка
Лєвашов був затриманий 8 квітня в Барселоні на підставі міжнародного ордераРосійський хакер Петро Левашов, якого підозрюють у співпраці з урядом РФ, був екстрадований з Іспанії в США.
Про це заявило міністерство юстиції США, пише Reuters.
Прокурори звинуватили Левашова в запуску ботнету Kelihos, мережі з більш ніж 100 тисяч заражених пристроїв, що використовувалися кіберзлочинцями для розповсюдження вірусів, вимагання, розсилки фішингових листів та інших спам-атак.
У свою чергу, адвокати Лєвашова з Іспанії заявили, що він служив у російській армії і працював на партію «Єдина Росія».
На думку захисту, Лєвашов побоювався, що його примусять передати американській владі конфіденційну інформацію, проте суд відкинув цей аргумент.
Лєвашов був затриманий 8 квітня в Барселоні на підставі міжнародного ордера, виданого Інтерполом у відповідності із запитом США.
Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб і установ в США, включаючи злами електронних скриньок політичних організацій, стоїть уряд Росії.