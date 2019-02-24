Історик знайшов пояснення несподіваному ривку Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович

Голова Українського інститут національної пам’яті: якщо українці ставитимуться до політики, як до веселого шоу, існує вірогідність повторення Майдану

Голова Українського інститут національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що несподіваний рейтинговий успіх кандидата у президенти Володимира Зеленського – є результатом забуття Майдану. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Адже дуже багато людей, які готові його підтримати, ставляться до того з іронією, з веселістю, яка була б неможливою, якби пам’ятати про Майдан, як дорого таке поверхове ставлення може коштувати для України і українців», - вважає В’ятрович.

У перші роки після Революції Гідності побутувало твердження, що повернення назад уже неможливе. Але тепер в Україні набирає сили альтернативне бачення тих подій. На питання «Главкома», чи існує небезпека повернення, В’ятрович відповів, що небезпека якогось реваншу залишається.

«І якраз пам’ять про Майдан має бути запобіжником такого реваншу», - наголосив голова Українського інститут національної пам’яті.

На думку історика, пам’ять може протверезити людей. «Можливо, комусь не подобається, що зараз в соціальних мережах поширюються шокуючі фото із закривавленими щитами, вбитими хлопцями, накритими синьо-жовтим прапором. На це боляче дивитися, але через цей біль потрібно пройти для того, щоби виробити певний імунітет. Якщо ми ховатимемося від цього, якщо ставитимемося до політики, як до якогось веселого шоу, то ми не гарантуємо, що нам, чи нашим дітям знову не доведеться проходити те, що пройшли ми на Майдані», - резюмував В’ятрович.

Нагадаємо, 20 лютого щорічно відзначається День пам'яті Героїв Небесної сотні згідно з Указом президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні».

Саме в ці дні п'ять років тому під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку.

20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Євромайдану. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану.

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