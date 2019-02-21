Депутат Сейму: Поляки чудесно знають, що таке Росія і на що вона здатна



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Депутат польського Сейму Малгожата Госєвська була на Майдані, у будинку профспілок під час Революції гідності та їздила на Донбас під час війни Фото: meest-online.com

Малгожата Госєвська нагадала, що у 1920 році саме поляки затримали більшовицьку навалу в Європі так, а зараз це роблять українці

Депутат польського Сейму Малгожата Госєвська визнала роль українців у сучасній безпеці Європи. Політик в інтерв'ю «Главкому» прокоментувала популярне в Україні твердження про те, що саме українці боронять кордони Європи, адже якщо би не наш опір, завтра би Путін пішов на Польщу, країни Балтії.

На думку депутата, поляки чудесно знають, розуміють і пам’ятають, що таке Росія і до яких вчинків вона може вдаватися.

Малгожата Госєвська зазначила: «Такий вже сусід на Сході зі столицею Москвою нам випав. Поляки, литовці, народи інших країн Балтії найбільше в Європі відчувають, що це за загроза».

Нагадаємо, Малгожата Госєвська була на Майдані, у будинку профспілок під час Революції гідності та їздила на Донбас під час війни.

Політик нагадала, що колись, у 1920 році саме поляки затримали більшовицьку навалу в Європі так, як зараз українці боронять себе.

«Царство йому небесне, але ще Лех Качинський на незабутньому віче у Тбілісі у 2008 році застерігав, що сьогодні Грузія, завтра Україна, а там, дивись, і до моєї країни, до Польщі дійде така загроза», - розказала Госєвська.

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