ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії

ISW заявив, що мораторій на удари може бути вигідний Росії

Аналітики вважають, що пауза дозволить Кремлю накопичити дрони і ракети

Тижневий мораторій на далекобійні удари, запропонований президентом США Дональдом Трампом, може принести користь Росії та дати їй час для підготовки нових масованих атак по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що тимчасове припинення далекобійних ударів може зіграти на користь Кремля, якщо його дотримуватимуться обидві сторони. «Російські війська зможуть накопичити арсенали дронів і ракет, які вони зможуть використовувати для здійснення великих комбінованих ударів у майбутньому, поки Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі», – йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що Кремль уже неодноразово пропонував короткострокові припинення вогню як елемент когнітивної війни, намагаючись створити враження готовності до домовленостей. При цьому Росія, за даними аналітиків, водночас відкидала заклики України та США до тривалішого або постійного припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до деескалаційних кроків щодо ударів по енергетичних об’єктах, однак наразі це лише ініціатива американської сторони, а не офіційна домовленість.

За його словами, представники США висловили бажання порушити питання взаємної відмови від далекобійних ударів, щоб створити простір для майбутньої дипломатії. Він підкреслив, що офіційних домовленостей між Україною та Росією щодо цього питання наразі немає, а результат залежатиме від того, чи почула Росія сигнал від американської сторони.