Головна Новини
search button user button menu button

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
ISW заявив, що мораторій на удари може бути вигідний Росії
фото: atlanticcouncil.org

Аналітики вважають, що пауза дозволить Кремлю накопичити дрони і ракети

Тижневий мораторій на далекобійні удари, запропонований президентом США Дональдом Трампом, може принести користь Росії та дати їй час для підготовки нових масованих атак по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що тимчасове припинення далекобійних ударів може зіграти на користь Кремля, якщо його дотримуватимуться обидві сторони. «Російські війська зможуть накопичити арсенали дронів і ракет, які вони зможуть використовувати для здійснення великих комбінованих ударів у майбутньому, поки Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі», – йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що Кремль уже неодноразово пропонував короткострокові припинення вогню як елемент когнітивної війни, намагаючись створити враження готовності до домовленостей. При цьому Росія, за даними аналітиків, водночас відкидала заклики України та США до тривалішого або постійного припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до деескалаційних кроків щодо ударів по енергетичних об’єктах, однак наразі це лише ініціатива американської сторони, а не офіційна домовленість.

За його словами, представники США висловили бажання порушити питання взаємної відмови від далекобійних ударів, щоб створити простір для майбутньої дипломатії. Він підкреслив, що офіційних домовленостей між Україною та Росією щодо цього питання наразі немає, а результат залежатиме від того, чи почула Росія сигнал від американської сторони.

Читайте також:

Теги: росія енергетика ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua