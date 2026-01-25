ISW розкрив план Кремля щодо знищення української енергомережі

Росія прагне розділити енергосистему України на окремі «острови»

Згідно з останнім аналізом Інституту вивчення війни (ISW), масовані удари Росії по енергетиці України взимку 2025–2026 років мають чітку стратегічну мету: розділити об’єднану енергосистему країни на ізольовані «острови». Це загрожує повною втратою контролю над передачею електроенергії між регіонами та критичним знеструмленням цивільного населення у розпал морозів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Аналітики зазначають, що остання атака 24 січня стала одним із етапів реалізації цього плану, націленого на розрив зв’язків між генерацією та споживачами.

Експерти зазначають, що атаки РФ восени 2025 року та взимку 2025–2026 років суттєво погіршили стан української енергомережі та непропорційно сильно вплинули на цивільне населення.

У ISW вважають, що Росія намагається знизити потужності України з виробництва електроенергії та її здатність забезпечувати населення теплом у розпал зимового періоду.

Аналітики наголошують, що ці атаки підкреслюють нагальну потребу України в додаткових системах ППО, насамперед у комплексах Patriot та ракетах-перехоплювачах.

Вночі Україна зазнала чергової масованої атаки Росії. За даними Міненерго, сили РФ цілили по енергетиці, теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів.

Нагадаємо, успішні дії української армії на Харківщині позбавили Росію можливості використовувати Куп’янськ як стратегічний актив під час переговорів. Як повідомляє The Washington Post, цей важливий логістичний вузол став місцем інтенсивних боїв, де українські військові методично знищують залишки окупаційних підрозділів. Попри заяви Москви про контроль над містом, реальна ситуація демонструє провал російської стратегії проникнення.