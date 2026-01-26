Головна Світ Політика
Чи змінилися позиції Росії після переговорів? ISW проаналізував останні заяви Кремля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чи змінилися позиції Росії після переговорів? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Аналітики зазначають, що РФ не демонструє реальної готовності до завершення війни
фото: Getty Images

Москва прагне уникнути суттєвого посилення санкцій або інших жорстких заходів з боку США

Російська Федерація продовжує наполягати на досягненні своїх початкових воєнних цілей і категорично відкидає західні гарантії безпеки для України. Водночас Кремль використовує свою участь у переговорах зі США, щоб запобігти значному посиленню тиску, який міг би зашкодити її воєнним планам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо війни залишається незмінною. За його словами, Росія не розглядає пропозиції Заходу щодо безпекових гарантій для України як прийнятні.

Водночас у західних медіа з’являється дедалі більше повідомлень про те, що переговори між Росією та США можуть відновитися вже найближчими днями. На цьому тлі заява Пєскова може свідчити про спробу Кремля використати сам факт участі у перемовинах як інструмент для зниження тиску з боку Вашингтона.

Аналітики припускають, що Москва прагне уникнути суттєвого посилення санкцій або інших жорстких заходів з боку США, які могли б серйозно ускладнити ведення війни проти України. При цьому реальних сигналів про готовність Кремля змінити свою позицію або піти на компроміси наразі немає.

«Відверта критика Пєсковим зовнішньої політики Трампа і твердження про те, що Росія не повинна йти на компроміси на тлі тиску США, свідчать про те, що Кремль прагне забезпечити, щоб адміністрація Трампа не запровадила додаткових обмежувальних заходів безпосередньо проти РФ. Заява Пєскова може бути мовчазним визнанням Кремлем вразливості Росії до посилення тиску», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що конкретні гарантії безпеки для нашої держави можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.

До слова, США вважають, що переговори між президентом України Володимир Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним можуть відбутися вже у відносно близькій перспективі.

