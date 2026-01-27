Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
Путін й інші високопосадовці РФ неодноразово демонстрували, що не планують відмовлятися від планів на Україну
фото: Getty Images

Росія хоче, щоб Сполучені Штати поступилися їй у питанні України в обмін на покращення двосторонніх відносин

Російська Федерація знову почала використовувати риторику про контроль над ядерними озброєннями. Це потрібно Кремлю, щоб змусити США вплинути на Україну і переконати її піти на поступки в обмін на нормалізацію американсько-російських відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на інтерв’ю заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який повторив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна неофіційно погодитися на дотримання умов нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь ще протягом року після закінчення терміну його дії в лютому, але лише якщо Сполучені Штати зроблять те саме.

«Медведєв також висловив ледь завуальовані погрози на випадок, якщо Сполучені Штати не переключать свою увагу з мирних зусиль на нормалізацію двосторонніх відносин між США і Росією, як того бажає Кремль. Він заявив, що співпраця між США й Росією у сфері контролю над озброєннями сприяє стратегічній стабільності, але попередив, що інші держави можуть прагнути отримати ядерну зброю за відсутності цієї стабільності», – зазначає ISW.

Фахівці кажуть, що Путін й інші високопосадовці неодноразово демонстрували, що Кремль не відступає від своїх початкових воєнних вимог і має намір досягти своїх цілей військовим шляхом, якщо не може зробити це в дипломатичний спосіб. За словами аналітиків, Кремль прагне переконати Сполучені Штати поступитися російським вимогам щодо України в обмін на покращення двосторонніх американсько-російських відносин.

«Кремль намагається використати перспективу покращення двосторонніх відносин між США і Росією, щоб відвернути увагу Сполучених Штатів від мирних зусиль в Україні з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа в січні 2025 року і почав використовувати новий договір СНО-3 у цих зусиллях влітку-восени 2025 року... Кремль також може прагнути змусити Сполучені Штати відмовитися від мирного процесу в Україні без завершення мирного врегулювання в обмін на переговори щодо стратегічних озброєнь, що дозволить Росії продовжувати війну безперешкодно і без тиску з боку США щодо значних поступок», – пояснює Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, адміністрація президента Дональда Трампа офіційно привітала проведення тристоронніх консультацій між Україною, США та Росією, що відбулися 23-24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Під час брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала ці зустрічі історичними, підкресливши особливу роль американської дипломатії у їхній організації.

Речниця наголосила, що команді Трампа вдалося зробити те, що раніше вважалося неможливим – зібрати представників сторін за одним столом для «просування реального мирного процесу». Зустріч проходила в умовах високої конфіденційності, що, на думку адміністрації, сприяло відвертості розмови.

До слова, наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого.

Читайте також:

Теги: США росія переговори перемир'я ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ушаков заявив, що переговорна група РФ найближчим часом вирушить до Абу-Дабі
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
23 сiчня, 03:58
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
22 сiчня, 13:21
Мовчання Путіна пов’язане з тим, що Росія зараз має обмежені можливості для дій за межами України
Bloomberg пояснює, чому Путін раптово замовк про дії США щодо Ірану та Венесуели
17 сiчня, 04:46
РФ оголосила понад 300 вироків українським військовим за «тероризм»
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладнюють обмін
11 сiчня, 22:15
Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес у кайданках. Їх супроводжують озброєні федеральні агенти
Венесуела після Мадуро. Анатомія режиму
7 сiчня, 15:45
Чому Трамп не хоче бачити Мачадо президентом Венесуели: пояснення WP
Чому Трамп не хоче бачити Мачадо президентом Венесуели: пояснення WP
6 сiчня, 00:10
Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі
Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі
3 сiчня, 07:32
Брюссель розглядає можливість заборони імпорту російського урану
Welt повідомив, коли ЄС ухвалить ювілейний пакет санкцій проти Росії
31 грудня, 2025, 12:00
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
29 грудня, 2025, 01:43

Політика

Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу
США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua