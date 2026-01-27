Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW

Путін й інші високопосадовці РФ неодноразово демонстрували, що не планують відмовлятися від планів на Україну

Росія хоче, щоб Сполучені Штати поступилися їй у питанні України в обмін на покращення двосторонніх відносин

Російська Федерація знову почала використовувати риторику про контроль над ядерними озброєннями. Це потрібно Кремлю, щоб змусити США вплинути на Україну і переконати її піти на поступки в обмін на нормалізацію американсько-російських відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на інтерв’ю заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який повторив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна неофіційно погодитися на дотримання умов нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь ще протягом року після закінчення терміну його дії в лютому, але лише якщо Сполучені Штати зроблять те саме.

«Медведєв також висловив ледь завуальовані погрози на випадок, якщо Сполучені Штати не переключать свою увагу з мирних зусиль на нормалізацію двосторонніх відносин між США і Росією, як того бажає Кремль. Він заявив, що співпраця між США й Росією у сфері контролю над озброєннями сприяє стратегічній стабільності, але попередив, що інші держави можуть прагнути отримати ядерну зброю за відсутності цієї стабільності», – зазначає ISW.

Фахівці кажуть, що Путін й інші високопосадовці неодноразово демонстрували, що Кремль не відступає від своїх початкових воєнних вимог і має намір досягти своїх цілей військовим шляхом, якщо не може зробити це в дипломатичний спосіб. За словами аналітиків, Кремль прагне переконати Сполучені Штати поступитися російським вимогам щодо України в обмін на покращення двосторонніх американсько-російських відносин.

«Кремль намагається використати перспективу покращення двосторонніх відносин між США і Росією, щоб відвернути увагу Сполучених Штатів від мирних зусиль в Україні з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа в січні 2025 року і почав використовувати новий договір СНО-3 у цих зусиллях влітку-восени 2025 року... Кремль також може прагнути змусити Сполучені Штати відмовитися від мирного процесу в Україні без завершення мирного врегулювання в обмін на переговори щодо стратегічних озброєнь, що дозволить Росії продовжувати війну безперешкодно і без тиску з боку США щодо значних поступок», – пояснює Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, адміністрація президента Дональда Трампа офіційно привітала проведення тристоронніх консультацій між Україною, США та Росією, що відбулися 23-24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Під час брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала ці зустрічі історичними, підкресливши особливу роль американської дипломатії у їхній організації.

Речниця наголосила, що команді Трампа вдалося зробити те, що раніше вважалося неможливим – зібрати представників сторін за одним столом для «просування реального мирного процесу». Зустріч проходила в умовах високої конфіденційності, що, на думку адміністрації, сприяло відвертості розмови.

До слова, наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого.