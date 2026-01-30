Путін не битиме по енергетиці? Зеленський розказав, що відбулося в Абу-Дабі

Президент повідомив, що переговорна група зверталася до нього за консультацією, і він підтвердив готовність України дотримуватися дзеркального ставлення у цьому питанні

Президент: «Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми напевно будемо мати якийсь результат»

Україна готова до кроків із деескалації у питаннях ударів по енергетичних об'єктах, проте наразі це лише «можливість», а не офіційна домовленість. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський зазначив, що представники США висловили бажання підняти питання деескалації, яке передбачає взаємні кроки щодо невикористання далекобійних можливостей. Метою такої ініціативи є створення простору для майбутньої дипломатії. Президент повідомив, що переговорна група зверталася до нього за консультацією, і він підтвердив готовність України дотримуватися дзеркального ставлення у цьому питанні. «Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Ми хочемо закінчити війну і готові до деескалаційних кроків», – наголосив він.

Водночас президент підкреслив, що наразі це є виключно ініціативою американської сторони та особисто президента США, тому її варто розглядати як можливість, а не як доконану домовленість. Зеленський зауважив, що станом на сьогодні офіційної домовленості про припинення вогню немає, як і прямого діалогу чи прямих домовленостей між Україною та Росією щодо цього питання.

За словами Зеленського, результат залежатиме від того, чи почула Росія сигнал від американської сторони так само, як його почула Україна. Тільки після цього можна буде оцінювати дієвість такого підходу. Президент підсумував, що Україна завжди підтримує раціональні ініціативи щодо деескалації, проте чи запрацює цей механізм на практиці – наразі залишається відкритим питанням.

«Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми напевно будемо мати якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було», – зазначив президент.

Нагадаємо, учора, 29 січня, президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі заявив, що він особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України певний час.

Також президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі прокоментував перебіг переговорного процесу між Росією та Україною. За його словами, основною перешкодою для швидкого завершення війни є те, що позиції сторін не збігаються в часі: коли одна країна виявляє готовність до переговорів, інша – ні. Американський лідер наголосив, що вважає своєю місією припинення цього кровопролиття, оскільки, за його даними, щомісяця сторони втрачають близько 25 тис. осіб. Трамп зауважив, що прагне довести справу до кінця заради порятунку людських життів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп не захотів підписувати підготовлену багатомільярдну угоду щодо післявоєнної відбудови України.