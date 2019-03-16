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    Італійський лоукостер запускає рейс Київ-Генуя

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    Італійський лоукостер запускає рейс Київ-Генуя

    Рейси виконуватимуться двічі на тиждень

    Авіакомпанія Ernest Airlines 16 березня запускає рейс Київ-Генуя.

    Про це повідомляє сайт ЦТС.

    «Авіакомпанія Ernest Airlines 16 березня відкриває новий рейс до Італії з аеропорту «Жуляни», який виконуватиметься за маршрутом Київ-Генуя», - йдеться у повідомленні.

    Рейси виконуватимуться раз на тиждень з 16 по 30 березня і двічі на тиждень, щовівторка і щосуботи, починаючи з 2 квітня.

    Як відомо, Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташована у Мілані. Авіакомпанія є лоукост-перевізником.

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