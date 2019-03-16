Італійський лоукостер запускає рейс Київ-Генуя
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Рейси виконуватимуться двічі на тиждень
Авіакомпанія Ernest Airlines 16 березня запускає рейс Київ-Генуя.
Про це повідомляє сайт ЦТС.
«Авіакомпанія Ernest Airlines 16 березня відкриває новий рейс до Італії з аеропорту «Жуляни», який виконуватиметься за маршрутом Київ-Генуя», - йдеться у повідомленні.
Рейси виконуватимуться раз на тиждень з 16 по 30 березня і двічі на тиждень, щовівторка і щосуботи, починаючи з 2 квітня.
Як відомо, Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташована у Мілані. Авіакомпанія є лоукост-перевізником.