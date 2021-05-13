Італійську спецслужбу вперше очолить жінка

Призначення Беллоні схвально сприйняли чи не всі політичні сили в Італії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вирішив призначити Елізабетту Беллоні главою Департаменту інформаційної безпеки (DIS) – органу, завданням якого є нагляд за діяльністю внутрішніх та зовнішніх розвідувальних служб. Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

Рішення узгодили з парламентським комітетом із питань безпеки, голова якого Рафаель Вольпі заявив про «величезний професійний досвід і особисті якості» жінки.

Призначення Беллоні схвально сприйняли чи не всі політичні сили в Італії, зазначає ANSA. Так, очільник партії «Ліга» Маттео Сальвіні назвав її «відважною», а колишній прем’єр Маттео Ренці заявив про «чудовий вибір» очільника спецслужби.

Беллоні народилася у 1958 році в Римі. Вона однією з перших дівчат вступила до престижного Інституту імені Массиміліано Массімо (там, зокрема, вчився й чинний прем’єр Драгі), а після цього почала кар’єру в дипломатії.

У 2004-2008 роках Беллоні стала першою жінкою на чолі управління кризовими процесами МЗС Італії, де, зокрема, займалася питанням повернення на батьківщину італійців, що постраждали під час стихійних лих чи війн за кордоном.

Після роботи на керівних посадах в МЗС у 2016 році Беллоні була призначена генеральним секретарем міністерства (і також стала першою жінкою на цій посаді), де й працювала до останнього призначення.

Департамент інформації та безпеки Італії було створено у 2007 році після реформи спецслужб у країні, внаслідок якої було утворено «парасолькову» структуру – Систему інформації для безпеки.

Департамент займається забезпеченням адміністративного захисту державної таємниці, надає рекомендації щодо діяльності італійської розвідки й контррозвідки, а також забезпечує підготовку цивільного урядового персоналу з цих питань.