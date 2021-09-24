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    «Івасюка повісили мертвим»: прокурор розповів про фальсифікації в справі 40-річної давнини

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    Через 40 років після смерті Івасюка експерти офіційно заперечили його самогубство - «Івасюка повісили мертвим»: прокурор розповів про фальсифікації в справі 40-річної давнини
    Через 40 років після смерті Івасюка експерти офіційно заперечили його самогубство
    Фото з відкритих джерел

    Повторне розслідування обставин загибелі автора «Червоної рути» спростувало його самогубство

    Поновлене через багато років слідство у справі загибелі відомого українського композитора Володимира Івасюка, автора «Червоної рути» та ще понад 100 популярних пісень, дійшло до висновку, що він не вчиняв самогубство. Про це заявив у ток-шоу «Право на владу» Микола Голомша, який займав посаду першого заступника генерального прокурора у 2014 році.

    За його словами, коли цю давню справу підняли, то виявили чимало підтасовок.

    «Навіть фальсифікація доказів лікування (Володимир Івасюк проходив лікування у психіатричній клініці, що дало підстави радянським слідчим стверджувати, буцімто він скоїв суїцид, перебуваючи в депресивному стані, – ред.) була досить похабною. Симптоматика була одна – ліки інші», – зауважив прокурор.

    Також Голомша стверджує, що повторне слідство встановило дійсні обставини його смерті.

    «Ми встановили, що його було повішено мертвим», – сказав він.

    Нагадаємо, що у 2015 році у Львівській прокуратурі заявили, що володіють беззаперечними доказами причетності до вбивства композитора радянських спецслужб, і передали справу до військової прокуратури.

    До слова, смерть лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола була не випадковою дорожньо-транспортною пригодою, а вбивством.

    Теги: розслідування самогубство ліки Микола Голомша
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    «Івасюка повісили мертвим»: прокурор розповів про фальсифікації в справі 40-річної давнини