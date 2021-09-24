«Івасюка повісили мертвим»: прокурор розповів про фальсифікації в справі 40-річної давнини

Через 40 років після смерті Івасюка експерти офіційно заперечили його самогубство

Повторне розслідування обставин загибелі автора «Червоної рути» спростувало його самогубство

Поновлене через багато років слідство у справі загибелі відомого українського композитора Володимира Івасюка, автора «Червоної рути» та ще понад 100 популярних пісень, дійшло до висновку, що він не вчиняв самогубство. Про це заявив у ток-шоу «Право на владу» Микола Голомша, який займав посаду першого заступника генерального прокурора у 2014 році.

За його словами, коли цю давню справу підняли, то виявили чимало підтасовок.

«Навіть фальсифікація доказів лікування (Володимир Івасюк проходив лікування у психіатричній клініці, що дало підстави радянським слідчим стверджувати, буцімто він скоїв суїцид, перебуваючи в депресивному стані, – ред.) була досить похабною. Симптоматика була одна – ліки інші», – зауважив прокурор.

Також Голомша стверджує, що повторне слідство встановило дійсні обставини його смерті.

«Ми встановили, що його було повішено мертвим», – сказав він.

Нагадаємо, що у 2015 році у Львівській прокуратурі заявили, що володіють беззаперечними доказами причетності до вбивства композитора радянських спецслужб, і передали справу до військової прокуратури.

До слова, смерть лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола була не випадковою дорожньо-транспортною пригодою, а вбивством.