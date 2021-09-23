До пошуків нападників на Шефіра залучили водолазів

На Київщині продовжуються оперативно-розшукові заходи у справі замаху на Сергія Шефіра та його водія

Правоохоронці обстежують понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми навколо місця злочину

До оперативно-розшукових заходів справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія залучені підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці обстежують на Київщині понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми навколо місця злочину. Підключили водолазів.

«Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину», – сказано в повідомленні.

За інформацією поліції, вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз.

Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого.

У поліції додали, що сьогодні, 23 вересня, Офіс Генерального прокурора розслідування даного кримінального провадження передано до Головного слідчого управління Національної поліції України.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.