США засудили замах на Шефіра та чекають швидкого розслідування

Посольство США: ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра

Як наголосили в американському посольстві, насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на сьогоднішній замах на помічника українського президента Сергія Шефіра та засудило цей інцидент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США у Twitter.

«Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності», – заявили в дипломатичному представництві у Twitter.

Як наголосили в американському посольстві, насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.