Із харківського суду втік турок: фото, відео та особливі прикмети

Дімерал Незаметтім має зріст 185 см та був у джинсах і чорній футболці

Втікача праавоохоронці шукають з учорашнього вечора

Поліція розшукує 47-річного громадянина Туреччини Дімерала Незаметтіма, який 8 липня втік із зали Харківського апеляційного суду. Про це Харків Times повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

«Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Інформація про подію в суді надійшла вчора до поліції о 17:58. По місту введена поліцейська операція «Сирена».

Прикмети розшукуваного: зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке. Був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо негайно повідомити до поліції за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним для вас способом», – закликає поліція.

До поліції звернувся прокурор Харківщини. Він сказав, що чоловікові вдалося втекти, бо до приїзду конвою він був без охорони. Коли йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловік просто вибіг із приміщення.

До цього підозрюваний сам прийшов до суду, бо був під домашнім арештом. У Прокуратурі Харківщини сказали, що почали розслідування цієї події.

Правоохоронці кваліфікують цей випадок як втечу з місця позбавлення волі або з-під варти. Покарання за відповідною статтею передбачає від 3 до 5 років ув'язнення.



