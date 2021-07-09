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    Із харківського суду втік турок: фото, відео та особливі прикмети

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    Дімерал Незаметтім має зріст 185 см та був у джинсах і чорній футболці - Із харківського суду втік турок: фото, відео та особливі прикмети
    Дімерал Незаметтім має зріст 185 см та був у джинсах і чорній футболці
    Фото: Нацполіція

    Втікача праавоохоронці шукають з учорашнього вечора

    Поліція розшукує 47-річного громадянина Туреччини Дімерала Незаметтіма, який 8 липня втік із зали Харківського апеляційного суду. Про це Харків Times повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

    «Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль», – йдеться у повідомленні.

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    Із харківського суду втік турок: фото, відео та особливі прикмети
    Із харківського суду втік турок: фото, відео та особливі прикмети

    Інформація про подію в суді надійшла вчора до поліції о 17:58. По місту введена поліцейська операція «Сирена».

    Прикмети розшукуваного: зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке. Був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки.

    «Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо негайно повідомити до поліції за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним для вас способом», – закликає поліція.

    До поліції звернувся прокурор Харківщини. Він сказав, що чоловікові вдалося втекти, бо до приїзду конвою він був без охорони. Коли йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловік просто вибіг із приміщення.

    До цього підозрюваний сам прийшов до суду, бо був під домашнім арештом. У Прокуратурі Харківщини сказали, що почали розслідування цієї події.

    Правоохоронці кваліфікують цей випадок як втечу з місця позбавлення волі або з-під варти. Покарання за відповідною статтею передбачає від 3 до 5 років ув'язнення.

    Теги: Туреччина Харків суд втеча розслідування поліція чоловік
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    Із харківського суду втік турок: фото, відео та особливі прикмети