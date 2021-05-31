Не втекла, а заблукала. Правда про дівчину, яка вийшла мінними полями з окупованої Донеччини

Дівчина не хоче повертатися в Горлівку через складні стосунки з бабусею

Дівчина-підліток з Горлівки, яка прийшла полями з території окупованої Донеччини, насправді не втекла, а просто заблукала.

Лінію розмежування вона перетинала вночі, пройшовши більше 10 кілометрів, і мала при собі паспорт «ДНР», передає Lb.ua. Спершу, за її ж словами, просила, щоб її відвезли в Горлівку. Але до неї викликали поліцію.

Наталія, керівниця служби у справах дітей, каже, що дівчина заблукала. А повертатися в Горлівку не хоче через складні стосунки з бабусею. Її батьки померли.

Дівчина зараз перебуває під наглядом психологигі Олени.

«Я читаю дописи й коментарі про те, що дитина втекла й не хоче у «ДНР» жити. Вона мені телефонує й каже, що їй такі новини надсилають друзі, а це ж неправда. Прошу її не переживати. А насправді кожна людина говорить через призму своїх поглядів, хтось хоче попіаритися, і ця інформація дуже утрирувана», – каже Олена.

Нагадаємо, 28 травня пресслужба МВС розповсюдила інформацію, що на Донеччині біля смт Верхньоторецьк, ввечері 27 травня, на позиції ЗСУ вийшла 16-річна дівчина, яка каже, що втекла мінними полями з ОРДО і просить прихистку на підконтрольній території.

Нагадаємо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

«Із початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року громадянства РФ набули понад 527 тисяч осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», – ідеться у повідомленні пресцентру МВС Росії.

За даними російського МВС, майже 2 тисячі жителів ОРДЛО у набутті російського громадянства відмовили. Так, 40% заяв було відхилено у зв’язку з тим, що люди мали обмеження на в’їзд у Росію через адміністративне видворення, депортації, реадмісію або у зв’язку з прийнятим щодо них рішення про небажаність перебування у РФ.