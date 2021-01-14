Із колонії під Миколаєвом втекли два рецидивісти: фото і прикмети злочинців

Із головних прикмет – засуджені мають багато татуювань на руках

Минулої доби із Казанківської виправної колонії №93 під Миколаєвом втекли двоє ув'язнених. Про це повідомляє «Преступности.нет» з посиланням на адміністрацію установи.

Засуджені втекли з відділення соціальної реабілітації, їхню втечу виявили близько 8 ранку 13 січня.

Перший в'язень – Руслан Шевченко, 37 років. На його рахунку шість судимостей за крадіжки і грабіж з 2006 року. Раніше його засуджували до трьох умовних термінів і один раз відпустили за амністією. У 2018 році Шевченко отримав 4 роки за крадіжку і 2 роки перебував у Казанківській колонії. Його родичі живуть у Вознесенську.

Прикмети: зріст - 183 см, худорлявий, волосся з сивиною, очі карі, ніс великий, передпліччя і частково кисті рук покриті татуюваннями - череп, карти, корона. Був одягнений в чорну куртку, світло-сині джинси, білі кросівки і темну кепку.

Другий в'язень – Сергій Бойков, 32 роки. Першу з дев’яти судимостей отримав у 12 років за хуліганство - один рік в'язниці з відстрочкою. У 16 років був засуджений за крадіжку (умовний термін), грабіж, порушення правил адміністративного нагляду, розбій. Раніше вийшов умовно-достроково, у 2018 році його тюремний термін скоротили через «закон Савченко». У Казанківської колонії він з 2019 року відбуває трирічне ув'язнення за крадіжку і підробку документів.

Прикмети: зріст 189 см, худорлявий, темно-русяве волосся, карі очі. Був одягнений в чорну куртку, світло-сині джинси, чорні кросівки, темну кепку, на кистях рук татуювання.

Людей, які мають інформацію про втікачів, просять повідомити за телефонами: 096-818-23-55, 093-835-89-60, 096-973-16-86, 097-919-35-75.