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    Із львівської психіатричної лікарні втік тяжкохворий пацієнт

    Чоловік перебував на примусовому лікуванні
    20 січня, приблизно о 18.00 години із львівської психіатричної лікарні, що на вулиці Кульпарківська, 95, утік 34-річний пацієнт. Про це повідомляють у спільноті «Варта-1». Чоловік перебував на примусовому лікуванні. Хворого звуть Стрюков Сергій Олександрович. Чоловік 1984 року народження, має чорне волосся та середню тілобудову.
    • Сьогодні, 01:56
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    <span>Львівська психіатрична лікарня</span>
    Львівська психіатрична лікарня

    Чоловік перебував на примусовому лікуванні

    20 січня, приблизно о 18.00 години із львівської психіатричної лікарні, що на вулиці Кульпарківська, 95, утік 34-річний пацієнт.

    Про це повідомляють у спільноті «Варта-1».

    Чоловік перебував на примусовому лікуванні.

    Хворого звуть Стрюков Сергій Олександрович. Чоловік 1984 року народження, має чорне волосся та середню тілобудову.

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    Пацієнт, який втік з лікарні

    Зазначається, що він був одягнений у спортивний костюм темно-синього кольору, чорну шапку та кросівки без шнурівок.

    Про місцеперебування пацієнта просять повідомляти за телефоном 102.

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