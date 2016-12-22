Із львівської психіатричної лікарні втік тяжкохворий пацієнт
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Львівська психіатрична лікарня
Чоловік перебував на примусовому лікуванні20 січня, приблизно о 18.00 години із львівської психіатричної лікарні, що на вулиці Кульпарківська, 95, утік 34-річний пацієнт.
Про це повідомляють у спільноті «Варта-1».
Чоловік перебував на примусовому лікуванні.
Хворого звуть Стрюков Сергій Олександрович. Чоловік 1984 року народження, має чорне волосся та середню тілобудову.
Пацієнт, який втік з лікарні
Зазначається, що він був одягнений у спортивний костюм темно-синього кольору, чорну шапку та кросівки без шнурівок.
Про місцеперебування пацієнта просять повідомляти за телефоном 102.