Із львівської психіатричної лікарні втік тяжкохворий пацієнт

Чоловік перебував на примусовому лікуванні

20 січня, приблизно о 18.00 години із львівської психіатричної лікарні, що на вулиці Кульпарківська, 95, утік 34-річний пацієнт. Про це повідомляють у спільноті «Варта-1». Чоловік перебував на примусовому лікуванні. Хворого звуть Стрюков Сергій Олександрович. Чоловік 1984 року народження, має чорне волосся та середню тілобудову.