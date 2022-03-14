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    Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні, – Єрмак

    Ізраїль готовий прийняти родичів тих українців, які вже проживають у країні - Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні, – Єрмак
    Ізраїль готовий прийняти родичів тих українців, які вже проживають у країні

    Ізраїль взяв на себе місію посередника для завершення війни проти України

    У рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

    «Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль», – зазначив глава ОПУ.

    Єрмак підкреслив, що Ізраїль взяв на себе місію посередника в завершенні війни проти України й пошуку миру.

    «Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв’язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою», – додав він.

    Як повідомлялось, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про старт четвертого раунду переговорів між Україною і Росією.

    Теги: Ізраїль війна Україна Андрій Єрмак
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    Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні, – Єрмак