Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні, – Єрмак

Ізраїль готовий прийняти родичів тих українців, які вже проживають у країні

Ізраїль взяв на себе місію посередника для завершення війни проти України

У рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль», – зазначив глава ОПУ.

Єрмак підкреслив, що Ізраїль взяв на себе місію посередника в завершенні війни проти України й пошуку миру.

«Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв’язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою», – додав він.

Як повідомлялось, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про старт четвертого раунду переговорів між Україною і Росією.