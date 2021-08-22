Ізраїль завдав удару по секторі Газа

Протестувальник допомагає пораненому під час акції протесту на кордоні з сектором Газа

Ізраїльська армія бомбардувала палестинські озброєння у секторі Газа рано у неділю у відповідь на жорстокі демонстрації на кордоні

Ізраїль відкрив вогонь у відповідь на демонстрації по периметру, в результаті яких ізраїльський поліцейський отримав важкі поранення, повідомляє Associated Press.

Сутички спалахнули після того, як сотні палестинців взяли участь у демонстрації, організованій владою Гази, щоб привернути увагу до ізраїльсько-єгипетської блокади території.

Демонстрація стала насильницькою після того, як десятки людей підійшли до укріпленої огорожі кордону та кинули каміння та вибухівку до ізраїльських солдатів із чорної димової завіси, що виривалася від палаючих шин.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, щонайменше 24 палестинці, у тому числі 13-річний, були поранені під час обстрілу ізраїльтян. Офіцер прикордонної поліції Ізраїлю отримав важкі поранення.

У своїй заяві армія зазначила, що у відповідь на жорстокі демонстрації винищувачі влучили в чотири місця виробництва та зберігання зброї, що належать правителям Хамасу, і що військові розмістили додаткові війська в регіоні біля кордону з палестинським анклавом. Повідомлень про поранення внаслідок авіаударів не надходило.

Звертаючись до Кабінету міністрів у неділю, прем'єр-міністр Нафталі Беннетт сказав, що Ізраїль «розрахується із тими, хто завдає шкоди нашим солдатам та ізраїльським цивільним особам», додавши, що військові «готові до будь-якого сценарію».

Нагадаємо, раніше винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об'єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора.

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